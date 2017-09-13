العراق.. بغداد تدعو أربيل لمزيد من الحوار حول الاستفتاء

دعا رئيس الوزراء حيدر #العبادي قادة إقليم #كردستان #العراقإلى زيارة #بغداد لمواصلة الحوار والتفاوض بشأن الاستفتاء على الانفصال المزمع إجراؤه في 25 من سبتمبر الحالي.

وشدد العبادي الثلاثاء على أن الاستفتاء غير دستوري وهو اجراء من جانب واحد.

وأضاف أن #الأكراد يصدرون نفط #كركوك بصورة غير قانونية وأن فرض الأمر الواقع بالقوة من جانب واحد مرفوض تماما.

يذكر أن كركوك ونفطها وتشكل احدة من الملفات الحساسة والمتراكمة التي تسببت بأزمة ثقة بين أربيل والمركز خلال السنوات الأخيرة.

كما تعتبر المادة 140 من الدستور العراقي التي تحدد مصير كركوك، والتي مرت بسنوات من التغيير الديموغرافي ضد الأكراد لصالح عرب العراق، من الملفات الحساسة أيضاً.

