رئيس العراق يطرح مبادرة الحوار لحل أزمة كردستان

أطلق الرئيس العراقي فؤاد معصوم مبادرة لتجاوز أزمة استفتاء كردستان تستند إلى حوار شامل بين بغداد وأربيل بشأن جميع القضايا الخلافية.

وأتت المبادرة على وقع تصاعد التهديدات بين الاطراف المعنية إذ اتهم رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني بغداد بإعداد خطة لزعزعة الاوضاع الامنية بالإقليم، مؤكدا أن الاستفتاء سيتم في موعده المحدد.

كما دعا بارزاني سكان إقليم كردستان للتوجه إلى صناديق الاقتراع في 25 أيلول/سبتمبر الجاري للمشاركة في الاستفتاء، مشيراً إلى أن الإقليم لم يتلق أي بديل حقيقي عن الاستفتاء.

وأضاف، خلال كلمته في دهوك أمام حشد من مؤيدي الاستفتاء، أن الإقليم لن يقبل التبعية لأحد ولا يستخدم لغة التهديد، داعياً لبناء علاقات جيدة مع دول الجوار.

كذلك لفت إلى أن الإقليم أثبت خلال الفترة الماضية بأنه عامل استقرار للمنطقة.

قبل ذلك هدد رئيس الحكومة العراقية باستخدام القوة العسكرية في حال تعرض مكون عراقي للتهديد.