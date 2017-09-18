إيران تهدد: انفصال كردستان سيغلق المعابر الحدودية معها

هددت إيران كردستان العراق، ملوحة بإقفال كافة المعابر الحدودية مع الإقليم في حال أجري الاستفتاء. وقال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي #شمخاني إن انفصال منطقة كردستان عن العراق سيشكل نهاية للاتفاقات الأمنية والعسكرية مع هذه المنطقة، ملوحاً بإغلاق جميع ممرات ومعابر إيران الحدودية مع منطقة كردستان.

وبرر تلك الخطوة التي قد تتخذها إيران، قائلاً:" إن مشروعية المنافذ الحدودية بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومنطقة كردستان العراق إنما هي ناجمة من وجود كردستان كجزء من العراق الموحد، وأن الاتفاقيات الحدودية قائمة فقط بمحورية الحكومة المركزية العراقية، وإن انفصال منطقة كردستان عن الحكومة المركزية سيكون بمعنى إغلاق جميع المنافذ والممرات الحدودية المشتركة. "

واعتبر شمخاني، بحسب ما أفادت وكالة تسنيم الإيرانية، أن إجراء الاستفتاء سيشكل تهديدات جديدة قاسية ضد منطقة كردستان.

ووصف تلك الإجراءات بغير المبررة قانوناً، معتبراً أنها ستترك آثارا سلبية على أمن المنطقة والعراق وخاصة منطقة كردستان، في إشارة إلى الاستفتاء المزمع عقده في 25 سبتمبر المقبل.

كما رأى أن الخروج على إجماع الدول المجاورة للعراق (في إشارة إلى تركيا وإيران) من خلال إجراء الاستفتاء في منطقة كردستان سيخلق ظروفا معقدة وصعبة لكردستان بعد الاستفتاء.

وفي ما يشبه التهويل، اعتبر "ممثل خامنئي" أن إيران لا تعترف رسمياً إلا بالحكومة الفيدرالية الموحدة في العراق