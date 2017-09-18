الجيش التركي يطلق مناورات عسكرية قرب الحدود مع كردستان

أعلن الجيش التركي في بيان، الاثنين، أن القوات المسلحة بدأت مناورات عسكرية على الحدود مع العراق قبل أسبوع من استفتاء على استقلال إقليم كردستان.

وقال رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدرم، السبت الماضي، إن الاستفتاء المقرر يوم 25 سبتمبر/ أيلول مسألة أمن قومي وحذر من أن تركيا ستتخذ الخطوات الضرورية تجاهه.

وحثت تركيا والولايات المتحدة وقوى غربية أخرى إقليم كردستان العراق على إلغاء الاستفتاء، معبرة عن قلقها من أن يؤدي لزيادة التوترات وصرف الانتباه عن الحرب على تنظيم داعش في العراق وسوريا.

وقال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أمس الأحد إنه سيلتقي رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، الأسبوع الجاري لبحث مخاوفهما بشأن الاستفتاء.

وقال الجيش التركي في البيان إن عملياته التي تستهدف الجماعات المتشددة في منطقة الحدود مع العراق ستستمر في نفس الوقت مع المناورات.

