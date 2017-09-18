العراق.. المجلس الأمني يعتبر استفتاء كردستان غير دستوري

أكد المجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي موقفه الواضح في حماية وحدة البلاد وسلامة جميع مواطنيه، وإيقاف الإجراءات التي تهدد أمن العراق.

وشدد المجلس في بيان له مساء الأحد على رفضه للاستفتاء على استقلال إقليم #كردستان لعدم دستوريته، مبينا أنه يمثل تهديدا للأمن الوطني ووحدة النسيج العراقي.

وأشار المجلس إلى أنه يسعى لتحقيق الأمن لكل العراقيين بجميع هوياتهم وهو حريص على أمن البلاد والتعايش السلمي بين المواطنين ولا يسمح بتهديد هذا التعايش.

وعلى صعيد آخر، بين المجلس أن أبناء العراق الأبطال تمكنوا بتضحياتهم وتعاونهم من تحرير الأراضي وهزيمة عصابات داعش الإرهابية، وأنهم مستمرون بتحرير بقية الأراضي في غرب #الأنبار و #الحويجة ولن يتوقفوا حتى تحرير كامل الأراضي باعتباره أولوية وطنية.

يذكر أن مسألة #استفتاء_كردستان المزمع اجرائه في 25 سبتمبر، شكلت مادة سجالية محتدمة بين #بغداد وأربيل خلال الأيام الماضية. ففي حين يتمسك الإقليم باجرائه، تؤكد بغداد أنه غير دستوري ولا قانوني لا سيما وأن البرلمان العراقي رفضه في جلسته الأخيرة.

