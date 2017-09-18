العراق.. المحكمة الاتحادية العليا توقف استفتاء كردستان

وجه رئيس مجلس الوزراء العراقي حيدر #العبادي طلباً إلى المحكمة الاتحادية العليا بشأن عدم دستورية إجراء انفصال أي اقليم أو محافظة عن #العراق ، وكذلك اصدار أمر ولائي بايقاف اجراءات استفتاء انفصال إقليم كردستان، وبناء عليه وافقت المحكمة الاتحادية اليوم الاثنين على الطلب.

وعقدت المحكمة جلستها، الاثنين، بحضور الأعضاء كافة، ونظرت في الطلبات المقدمة بوقف إجراءات الاستفتاء في إقليم كردستان وفي المناطق المشمولة بالاستفتاء.

وأعلنت أنه بعد المداولة ولتوفر الشروط الشكلية القانونية في الطلبات، أصدرت أمراً ولائياً بإيقاف إجراءات الاستفتاء المنوي إجراؤه في 25 سبتمبر/أيلول، بموجب الأمر الرئاسي الصادر عن رئاسة إقليم كردستان، لحين حسم الدعاوى المقامة بعدم دستورية القرار المذكور.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة #أنطونيو_غوتيريس قال الأحد إن الاستفتاء الذي يعتزم إقليم #كردستان_العراق تنظيمه يوم 25 سبتمبر بشأن الانفصال عن العراق "سيصرف الانتباه عن الحاجة لهزيمة" تنظيم #داعش وإعادة بناء المناطق المستردة.

وقال المتحدث باسم المنظمة الدولية، ستيفان دوجاريك، في بيان "الأمين العام يحترم سيادة وسلامة ووحدة أراضي العراق ويرى ضرورة حل كل القضايا المعلقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان عبر حوار منظم وتسوية بناءة".

يذكر أن الأيام الأخيرة شهدت توتراً عالياً بين #بغداد و #أربيل على خلفية هذا الاستفتاء الذي يتمسك به الأكراد في حين تعارضه الحكومة العراقية المركزية.



