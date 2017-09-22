الحويجة.. الجيش العراقي يستعيد 11 قرية من قبضة داعش

أعلن نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الامير يارالله مساء الخميس تحرير قضاء عانة غربي #الأنبار بشكل كامل، وقد أعقب هذا التقدم استعادة 11 قرية في قضاء #الحويجة من قبضة #داعش ، وذلك في اطار المرحلة الأولى لتحرير القضاء التي أعلن عنها رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي فجر الخميس.

يذكر أن من بين القرى المحررة عين كاوة وسرناج الكبرى وسرناج الصغرى وعدلة وفاطمة، وكذلك قوج وخرباتي وحصاروك وفاطمة وشندر العليا.

وترمي الحكومة العراقية من هذه العملية إلى استعادة نحو 40 قرية من داعش الواقعة شمال الساحل الشرقي لنهر #دجلة المار بالشرقاط .وفي هذا الإطار شرعت قوات من الجيش العراقي مسنودة بعشرات الآليات المدرعة بفتح السواتر واقتحام الساحل الأيسر للشرقاط بهدف السيطرة على مناطقه والحويجة غربي مدينة كركوك الغنية بالنفط..

