المجلس الأعلى للاستفتاء في كردستان.. لا تأجيل للاستفتاء

قرر المجلس الأعلى للاستفتاء في إقليم #كردستان الخميس عدم تأجيل الاستفتاء وإجراءه يوم الإثنين المقبل الموافق في الخامس والعشرين من سبتمبر مع إبقاء أبواب الحوار مفتوحة مع الجميع.

وحسب وسائل إعلام كردية فإن اجتماعا للمكتبين السياسيين للحزبين الديمقراطي والاتحاد الوطني سبق اجتماع المجلس الأعلى للاستفتاء، وقد اتفقا فيه على إجراء الإستفتاء في موعده.

أما في #بغداد فقد حذر التحالف الوطني الشيعي الحاكم في العراق من خطورة التصعيد السياسي في #كركوك داعيا إلى عدم إقحامها في قضية استفتاء إقليم كردستان. ورفض التحالف أية محاولة لتغيير وضع كركوك وفرض سياسة الأمر الواقع عليها من خلال الاستفتاء.

وقد جاء موقف التحالف بعد ساعات من دعوة وجهها محافظ كركوك إلى مكونات المحافظة من الكرد والعرب والتركمان للمشاركة في الاستفتاء.

من جهته، أصدر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بياناً دعا فيه الحكومة العراقية إلى إنهاء ما أسماه مهزلة الإستفتاء، مهدداً بأن الأمور ستؤول إلى ما لا تحمد عقباه حسب البيان. كما دعا الصدر زعماء الأكراد إلى طاولة الحوار مشيرا إلى أن انفصال الإقليم يمثل خطرا للأكراد قبل غيرهم.

