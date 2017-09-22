تركيا: استفتاء كردستان يمس أمننا وسنفعل ما يلزم لوقفه

اعتبر رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم اليوم الجمعة إن الاستفتاء المقرر على استقلال إقليم #كردستان العراق مسألة تمس الأمن القومي التركي وإن أنقرة لن تقبل أبدا تغيير الوضع في العراق أو سوريا.

وقال يلدريم في تصريحات بثها التلفزيون "أي تحرك يؤدي لتغيير الوضع في سوريا والعراق هو نتيجة غير مقبولة لتركيا وسنفعل ما يلزم".

وكان الرئيس التركي رجب طيب #أردوغان قد هدد بفرض عقوبات على الأكراد في شمال العراق كما تجري قوات تركية تدريبات عسكرية قرب الحدود.

وسيرأس أردوغان اجتماعا لمجلس الأمن القومي الساعة الثالثة ظهر الجمعة بالتوقيت المحلي (12 بتوقيت غرينتش) يعقبه اجتماع للحكومة

كما سيعقد البرلمان جلسة استثنائية السبت لمناقشة السياسة بشأن العراق.

ومن المقرر أن يجري الأكراد الاستفتاء في 25 سبتمبر أيلول.

وبدأ الجيش التركي يوم الاثنين تدريبا عسكريا ضخما قرب معبر الخابور الحدودي، وقالت مصادر عسكرية إنه سيستمر حتى 26 سبتمبر أي بعد يوم من الاستفتاء المقرر.

