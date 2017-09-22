مفوضية كردستان: 2000 مركز و12 ألف صندوق للاستفتاء

أعلنت المفوضية العليا للانتخابات في إقليم كردستان، الجمعة، أن عدد صناديق الاقتراع للتصويت على استفتاء الاستقلال بلغ 12 ألف صندوق، موزعة على ألفي مركز في عموم المناطق التي سيتم فيها الاستفتاء، مشيرة إلى أن الحملة الدعائية للاستفتاء ستنتهي في الساعة 12 من ليل اليوم.

وأضافت أن الاستفتاء سيجري في المناطق المتنازع عليها في كركوك والوحدات الإدارية المشمولة به في نينوى وديالى، بالإضافة إلى قضاء طوز خورماتو.

إلى ذلك، أكدت المفوضية أنه تم اتخاذ التدابير اللوجستية والفنية وتهيئة الكوادر المراقبة والمشرفة على عملية إجراء الاستفتاء.

تظاهرة رافضة للاستفتاء

من ناحية، أخرى تجمع المئات في ملعب جامعة مدينة #الموصل بتظاهرة قادتها ميليشيات الحشد الشعبي، للتعبير عن رفضهم لاستفتاء استقلال إقليم كردستان.

وخرجت التظاهرة من دون علم الحكومة المحلية بمحافظة نينوى، وفق ما أبلغ مصدر إعلامي.

وأضاف المصدر أن استفتاء الاستقلال لا يحظى باهتمام لدى سكان مدينة الموصل الذين خرجوا للتو من تحت سيطرة تنظيم داعش.

بدوره اتهم قيادي في ميليشيات الحشد الشعبي رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني بالسعي للاستيلاء على المناطق التي تركها تنظيم داعش، من خلال الاستفتاء، داعياً #بارزاني للانسحاب من كل المناطق خارج الإقليم، كما انسحب داعش بكل الخيارات المتاحة التي تدفعه للانسحاب.