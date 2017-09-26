العبادي: حظر الرحلات الجوية من كردستان وإليه بعد 3 أيام

أعلن رئيس الوزراء العراقي، حيدر #العبادي، أن حكومة #بغداد أمهلت حكومة إقليم #كردستان ثلاثة أيام لتسليم السيطرة على مطارات الإقليم ومنافذه الحدودية لتفادي حظر جوي دولي، وذلك ردا على استفتاء انفصال الإقليم في شمال العراق، أمس الاثنين.

وقال في مؤتمره الصحافي الأسبوعي من بغداد، إن "مجلس الوزراء أقر حظر الرحلات الجوية الدولية من كردستان وإليه بعد ثلاثة أيام، في حال لم يتم إخضاع المطارات للحكومة الاتحادية".

وأكد أن دول المنطقة التزمت مع الحكومة العراقية بعدم التعامل مع نتائج استفتاء إقليم كردستان، مبيناً أن "قيادات إقليم كردستان لم تستمع لنصائحنا".

وأكد أن استفتاء كردستان عرض كل مصالح دول المنطقة للخطر.

وقال العبادي إن القيادات الكردية ارتكبت خطأ استراتيجيا وتاريخيا، مؤكداً أن العراق سيبقى موحدا ومن دون إجبار أي طرف.

وأضاف "لن نتفاوض على نتائج استفتاء غير دستوري وغير شرعي".

وتابع "نحن في موقع قوة، وعقوباتنا لا تستهدف المواطن في كردستان، والبعض يريد دفعنا لاستخدام القوة لكننا نرفض هذا النهج".

وشدد العبادي على أن بغداد ستلاحق أي جهة تشتري النفط من إقليم كردستان.

وطلبت بغداد قبل عدة أيام من الدول الأجنبية وقف الرحلات المباشرة إلى مطاري #أربيل والسليمانية الدوليين داخل الإقليم، لكن لم تستجب لهذا النداء سوى #إيران التي علقت الرحلات المباشرة إلى الإقليم.

هذا وبدأت مساء أمس الاثنين عملية فرز الأصوات في #الاستفتاء الذي أجراه إقليم كردستان على مسألة انفصاله عن العراق.

وكانت المفوضية العليا للانتخابات المستقلة في إقليم #كردستان العراق أعلنت مساء الاثنين أن نسبة المشاركة في الاستفتاء تخطت 72%.

وقال المتحدث باسم المفوضية، كاروان جلال، في مؤتمر صحافي مقتضب، إن الأرقام الأولية تشير إلى مشاركة أكثر من ثلاثة ملايين و300 ألف ناخب داخل الإقليم والمناطق المتنازع عليها مع الحكومة المركزية.

كما بلغ عدد المصوتين خارج #العراق نحو 98 ألفا، بينما صوت 497 ألف شخص في مخيمات النزوح.

يذكر أن عدد الأشخاص المشمولين في التصويت كان يقدّر بخمسة ملايين ناخب.