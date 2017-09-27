كردستان ترفض مهلة بغداد لتسليم السيطرة على المطارات

تفاعلت مسألة تسليم السيطرة على المطارات في إقليم كردستان، فبعد أن أمهل رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي حكومة إقليم #كردستان 3 أيام لتسليم السيطرة على مطارات الإقليم ومنافذه الحدودية لتفادي حظر جوي دولي، وذلك رداً على استفتاء انفصال الإقليم في شمال العراق، الاثنين، أتى الرد الكردي الأربعاء.

وقال مولود مراد، وزير النقل في حكومة إقليم كردستان للصحفيين بمدينة #أربيل اليوم الأربعاء إن حكومته ترفض مهلة عراقية لتسليم السيطرة على المطارات الدولية في الإقليم إلى بغداد.

إلى ذلك، أبلغت هيئة الطيران المدني العراقية شركات الطيران الأجنبية بوقف الرحلات إلى كردستان يوم الجمعة.

وكان #العبادي قال أمس الثلاثاء إنه ينبغي على حكومة إقليم كردستان تسليم مطاري أربيل والسليمانية إلى بغداد وإلا فسيأمر بوقف كل الرحلات الدولية المباشرة من وإلى كردستان اعتبارا من الساعة الثالثة عصراً يوم الجمعة.

وقال في مؤتمره الصحافي الأسبوعي من بغداد، إن "مجلس الوزراء أقر حظر الرحلات الجوية الدولية من كردستان وإليه بعد ثلاثة أيام، في حال لم يتم إخضاع المطارات للحكومة الاتحادية".

كما أكد أن دول المنطقة التزمت مع الحكومة العراقية بعدم التعامل مع نتائج استفتاء إقليم كردستان، مبيناً أن "قيادات إقليم كردستان لم تستمع لنصائحنا".

