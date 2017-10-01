العبادي: نرفض دعوات تمزيق وحدة العراق

بعد رفض برلمان إقليم كردستان قرارات الحكومة الاتحادية في بغداد، أكد رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، تمسكه بوحدة #العراق وشعبه بمختلف مكوناته، معلنا رفضه دعوات التفرقة والانفصال.

ونفى المتحدث باسم العبادي، سعد الحديثي، وجودَ أية نية لدى بغداد لاستخدام الحل العسكري ضد إقليم كردستان، لكنه أكد بالمقابل وجودَ خياراتٍ اقتصادية وتجارية ودبلوماسية بإمكان الحكومة الاتحادية اللجوء إليها.

من جانبه أشار نائب الرئيس العراقي أسامة النجيفي إلى أن سبب الأزمة الحالية يعود إلى السياسات الخاطئة وانتهاك الدستور والاستئثار بالسلطة منذ عام 2003.

ومن جهة أخرى أكد الامين العام ل‍جامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط دعمه الكامل لمبادرة نائب رئيس الجمهورية إياد علاوي لحل الأزمة بين بغداد وأربيل، معتبراً أنها تجنب العراقيين المزيد من الأزمات والمشاكل.