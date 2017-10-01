ميليشيات الحشد الشعبي تهدد حكومة كردستان العراق

على وقع الأزمة المتواصلة بين الحكومة المركزية في بغداد وحكومة إقليم كردستان العراق بسبب إصرار الأخيرة على إجراء استفتاء الانفصال، صعدت ميليشيات الحشد الشعبي من لهجتها وهددت أربيل بالسيطرة على المناطق المختلف عليها مع بغداد في غضون شهر واحد فقط.

وزعم أمين عام ما يسمى حركة عصائب أهل الحق التابعة لميليشيات الحشد الشعبي، قيس الخزعلي، أن الميليشيات قادرة على استعادة الأراضي التي استولى عليها إقليم كردستان، معتبرا وفق تعبيره أن الذي لا يفهم سوى منطق القوة يجب أن يتم التعامل معه بذات المنطق.

تهديدات الخزعلي بالعمل العسكري ليست الأولى، بل سبقه بها هادي العامري رئيس منظمة بدر المدعومة من إيران، حيث هدد سلطات إقليم كردستان باللجوء إلى القوة للحيلولة دون تقسيم العراق.

وبالتزامن مع تهديدات ميليشيات الحشد باستهداف كردستان، أكد رئيس وزراء العراق حيدر العبادي استعداد الحكومة للدفاع عن أكراد العراق من أي هجوم قد يتعرضون له.

وكتب العبادي على تويتر "سندافع عن المواطنين الأكراد كما ندافع عن جميع العراقيين، ولن نسمح بأي هجوم عليهم".