جيش العراق يتقدم باتجاه الحويجة آخر معاقل داعش بالشمال

تتوالى خسائر تنظيم داعش لمناطق وقرى محيطة بالحويجة، التي يسعى #الجيش_العراقي للوصول إلى مركزها وطرد التنظيم المتطرف من آخر معاقله في شمال العراق.

وفي ثالث أيام المرحلة الثانية من عملية #تحرير_الحويجة والمناطق المحيطة بها أعلنت القوات العراقية استكمال تطهير تلال مكحول، جنوب شرقي الحويجة، مضيفة أنه يتم الاستعداد لاقتحام القصور الرئاسية في قمة التل.

كما أشارت إلى أن قوات شرعت أيضا بتحرير المناطق المتبقية خلف تلال مكحول والمحاذية لنهر دجلة وبدأت باقتحام قرية السبتي جنوب الحويجة.

وكانت ميليشيا الحشد الشعبي قد أعلنت السيطرة على نحو خمس عشرة قرية في المنطقة، قرب حقول علاس النفطية خلال اليومين الماضيين.

وتسبب العمليات العسكرية البرية والجوية ضد داعش في المنطقة بنزوح الآلاف كما تم إجلاء عدد من الأسر في القرى المحاذية للقضاء، حيث وصل آلاف المدنيين إلى مناطق غرب كركوك.

ووصلت أعداد كبيرة من المرضى إلى موقع تجمع للنازحين قرب دبس، حيث تلقوا المساعدة الأولية قبل نقلهم إلى مخيمات النازحين.