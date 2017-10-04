باريس "تتراجع" عن الوساطة بين بغداد وأربيل

تراجعت #باريس على ما يبدو عن مساعي الوساطة بين #بغداد و #أربيل، مؤكدة على أن زيارة رئيس وزراء العراق، حيدر العبادي، ستركز على العلاقات الثنائية ومحاربة الإرهاب. كما نفت الرئاسة الفرنسية توجيه دعوة لرئيس إقليم كردستان، مسعود بارزاني.

ولم يكن الموقف الفرنسي مختلفاً عن المواقف الدولية تجاه الانفصال المزعوم، بل تصاعدت تهديدات #تركيا و #إيران ضد الإقليم، ما ينذر بتصعيد عسكري يحيل الحدود الثلاثية إلى حدود من لهب.

وحذر رئيس هيئة الأركان التركية، خلوصي آكار، خلال اجتماعه بوزير الدفاع الإيراني في طهران من أنه في حال تمسك الكرد بالانفصال سيواجه الإقليم أعمال حظر اقتصادية وسياسية وعسكرية شديدة، وهو ما حذرت منه أحزاب المعارضة الكردية، وقالت إن تفرد مسعود بارزاني وحزبه بقرارات أحادية سيدفع ثمنها الشعب الكردي.

من جانبه، شدد العبادي على ضرورة التزام إقليم كردستان بالانسحاب من المناطق المتنازع عليها والسماح بإدارتها من قبل القوات الاتحادية، وفقاً للدستور بل أطلق عليها "المناطق المتجاوز عليها"، وهو وصف يستخدم للمرة الأولى منذ سيطرة قوات البيشمركة على هذه المناطق المختلطة منذ عام 2003.