العبادي في باريس لبحث مكافحة الإرهاب وإعادة الإعمار

وصل رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إلى باريس في زيارة رسمية تركز على مكافحة الإرهاب والعلاقات الاقتصادية بين البلدين. ويرافق العبادي في زيارتِه وفد وزاري كبير.

ووصف مصدرٌ في الإليزيه الزيارة بـ"الهامة جدا" كونها تتزامن مع وصول العمليات العسكرية ضد #داعش إلى مراحلها الأخيرة، وبات على #العراق الدخول في مرحلة إعادة الإعمار.

وبحث العبادي فور وصوله تلبية متطلبات القوات الأمنية وتعزيز قدراتها وتسليحها وتجهيزها بالمعدات اللازمة في معركتها ضد تنظيم داعش وتطهير المناطق المحررة من الألغام والمخلفات الحربية.