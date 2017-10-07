بغداد: إجراءات تصعيدية ضد إقليم كردستان خلال أيام

أعلن جاسم محمد جعفر، النائب المقرب من رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، أنه ستصدر إجراءات تصعيدية جديدة خلال أيام ضد إقليم كردستان، مشيرا إلى أن بطء اتخاذ الإجراءات أوصل رسالة سلبية إلى قادة الإقليم بعدم قدرة الحكومة على الرد.

وكانت الخارجية العراقية كشفت عن تقديم مذكرة رسمية لإيران وتركيا تطالب الدولتين بإغلاق المنافذ مع إقليم #كردستان، وإيقاف جميع التعاملات التجارية معه وحصرها بالحكومة الاتحادية.

يأتي هذا على خلفية تمسك إقليم كردستان بالانفصال وليس بنتائج الاستفتاء فحسب، الأمر الذي أجج المواقف بين بغداد وأربيل من جهة، وأربيل ودول الجوار من جهة أخرى.