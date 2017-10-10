انتحاري يهاجم القوات العراقية في الأنبار

أفاد ضابط في #الجيش_العراقي في محافظة #الأنبار، الثلاثاء، أن انتحارياً من تنظيم;داعش الإرهابي هاجم نقطة تفتيش لأبناء العشائر غربي الأنبار، وقتل أحد أفرادها.

وفي حديث للأناضول، أوضح العقيد وليد الدليمي، أن انتحارياً من داعشيرتدي حزاما ناسفا ويحمل سلاحا خفيفا تمكن من التسلل من الصحراء الجنوبية الغربية لمدينة #هيت إلى منطقة الكسارة.

وأضاف الدليمي، أن الانتحاري هاجم نقطة تفتيش لمقاتلي العشائر (قوات سنية مساندة للحكومة) في الكسارة وقتل أحدهم بعد الاشتباك معه في النقطة.

ولفت إلى أن القوات الأمنية من الجيش والشرطة والعشائر قامت بمحاصرة الانتحاري وقتله وتفجير الحزام الناسف الذي يرتديه.

كما أوضح العقيد، أن القوات الأمنية والعشائر، تقوم بعمليات تفتيش واسعة في قرية الكسارة بحثاً عن انتحاريين آخرين تسللوا إلى المنطقة واختبأوا فيها.

يذكر أن القوات الأمنية تسيطر على هيت بدعم ومساندة العشائر بعد تحريرها من التنظيم المتطرف مطلع العام الماضي، فيما تشهد المدينة بين الحين والآخر خروقات أمنية تتسبب بمقتل وإصابة عدد من المدنيين والأجهزة الأمنية فيها.

