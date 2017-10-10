بالصور.. اعتقال "دواعش" تخفوا بين نازحي الحويجة

أعلنت مديرية أسايش قضاء الدبس التابعة لمحافظة #كركوك، الاثنين، عن تمكن قواتها من اعتقال نحو ألف عنصر من تنظيم #داعش منذ انطلاق عملية تحرير الحويجة.

وذكر مدير أسايش، دبس الرائد علي، أن هؤلاء المعتقلين تخفوا بين النازحين، واعترفوا بكونهم من مسلحي التنظيم الإرهابي أو عملوا معه.

وأضاف أن الإرهابيين المعتقلين جميعهم من أهالي المنطقة، وتم إرسال عائلاتهم إلى المخيمات. وأشار إلى أن عدد النازحين الذين توجهوا إلى المديرية منذ انطلاق عملية استعادة الحويجة وصل إلى نحو سبعة آلاف نازح.

وأظهرت العديد من الصور الاعتقالات التي نفذت على مراحل حتى وصلت بحسب الأرقام الرسمية الأخيرة الصادرة عن البيشمركة إلى 1000. وقد عمد هؤلاء إلى التخفي بين النازحين وبين عائلاتهم بغية الفرار إلى المخيمات التي تؤوي النازحين.

يذكر أن القوات العراقية كانت أعلنت رسمياً الخميس الماضي (5 أكتوبر)، استعادة كامل بلدة #الحويجة، آخر معاقل تنظيم #داعش شمال البلاد، بعد اقتحام مركز القضاء، الأربعاء، والمباشرة بعمليات تطهيره من عدة محاور. وقال الجيش العراقي في بيان عسكري، إن قواته انتزعت السيطرة على مدينة الحويجة والمنطقة المحيطة من التنظيم الإرهابي.

يشار إلى أن الحويجة تعتبر آخر معقل للمتطرفين في شمال العراق، ولم يبقَ تحت سيطرة داعش في العراق سوى شريط من الأراضي على امتداد حدود العراق الغربية مع #سوريا.