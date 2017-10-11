كردستان: بغداد تحضر لهجوم كبير على كركوك

قالت حكومة إقليم #كردستان العراق، اليوم الأربعاء، إن #قوات_الحكومة_العراقية وفصائل عراقية دربتها إيران تستعد "لهجوم كبير" على القوات الكردية في منطقة #كركوك، فيما نفت الحكومة العراقية ذلك جملة تفصيلا.

وقال مجلس أمن الإقليم في تعليق على تويتر أكده مسؤول كردي "نتلقى رسائل خطيرة بأن القوات العراقية، وبينها الحشد الشعبي والشرطة الاتحادية، تعد لهجوم كبير على كردستان".

وأضاف أنه يجري الإعداد للهجمات في منطقتي كركوك والموصل.

من جهته، قال المتحدث باسم الحكومة العراقية لـ"العربية": "ننفي أي تخطيط أو تفكير لهجوم في كركوك".

يذكر أن رئيس الوزراء العراقي، حيدر #العبادي كان دعا في 3 أكتوبر إلى إدارة مشتركة لكركوك ومناطق أخرى، تقول كل من بغداد وإقليم كردستان إن السيادة عليها من حقه، على أن تكون لبغداد السلطة المطلقة في إطار هذه الترتيبات. وذكر التلفزيون الرسمي أن العبادي طرح هذا المقترح خلال مؤتمر صحافي في بغداد ويهدف في الأساس إلى تسوية النزاع بشأن منطقة كركوك الغنية بالنفط والتي تسكنها أعراق مختلفة.

كما فوض البرلمان العراقي في 27 سبتمبر إثر استفتاء كردستان في 25 سبتمبر الحكومة العراقية استعادة الأراضي المتنازع عليها وفي مقدمتها كركوك الغنية بالنفط.

وكان مقاتلو البيشمركة الكردية سيطروا على كركوك في 2014 حين انهارت القوات العراقية في مواجهة تقدم تنظيم "داعش" في شمال العراق.

