العبادي: ليست هناك قطيعة مع إقليم كردستان

أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي مساء الثلاثاء، أن العام الحالي سيشهد نهاية تنظيم داعش في العراق.

وقال العبادي للصحفيين في مقر الحكومة العراقية: "كما وعدنا فإن هذا العام سيشهد نهاية داعش في العراق"، محذراً من "وجود أجندات لإثارة النعرات الطائفية" ومشدداً على أن "لا قطيعة مع إقليم كردستان وأي حوار مع الإقليم يجب أن يرتكز على وحدة العراق والدستور ورفض الاستفتاء في كردستان".

كما ذكر أن "شركات الهاتف النقال أكدت خضوعها للسلطة الاتحادية والنفط ملك لكل العراقيين وليس لمسؤول أو جهة معينة والعالم يدعم إجراءات العراق في بسط السلطة الاتحادية على أراضيه، وأدعو قوات البيشمركة إلى عدم التصادم مع القوات الاتحادية في المناطق المتنازع عليها".

وأكد العبادي أن "إدارة الأمن في المناطق المتنازع عليها من صلاحيات الحكومة الاتحادية، ولن نناقش الاستفتاء مع أحد قبل إلغائه والكونفدرالية إجراء يتطلب تعديل الدستور العراقي وموافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب ولا يمكن أن نقف مكتوفي الأيدي أمام محاولات تفتيت وحدة البلاد".

