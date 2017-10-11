مفوضية كردستان تشبّه قرار القضاء العراقي بعهد صدام حسين

وصفت مفوضية إقليم كردستان التي أشرفت على الاستفتاء قرار محكمة الرصافة الذي صدر الأربعاء بالقبض على أعضائها بأنه يشبه قرارات مجلس قيادة الثورة على عهد الرئيس الراحل صدام حسين.

وكانت محكمة الرصافة أصدرت في وقت سابق الأربعاء أمرا باعتقال رئيس وأعضاء المفوضية التي أشرفت على إجراء الاستفتاء في إقليم #كردستان في 25 سبتمبر الماضي، حسب ما قال متحدث رسمي باسم مجلس القضاء الأعلى.

وقال القاضي عبد الستار البيرقدار المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى لفرانس برس "أصدرت محكمة تحقيق الرصافة أوامر بالقبض على رئيس وأعضاء المفوضية المشرفة على إجراء الاستفتاء في إقليم كردستان، وفقاً لشكوى قدمها مجلس الأمن الوطني".

وفي سياق متصل، ردت المحكمة الاتحادية العليا طلبا لابداء الفتوى والرأي بخصوص النواب المشاركين في استفتاء إقليم كردستان، مؤكدة أن ذلك ليس من اختصاصها الوارد في الدستور.

يذكر أن البرلمان العراقي كان طالب قبل أسبوعين بمحاكمة المسؤولين عن تنظيم الاستفتاء، وعلى رأسهم رئيس إقليم كردستان العراق، مسعود #بارزاني، كما طالب الحكومة بإبلاغ سفراء الدول بضرورة غلق ممثلياتها وقنصلياتها في #كردستان. كما طالب البرلمان العراقي الحكومة بإعادة حقول النفط في #كركوك لسيطرة السلطة الاتحادية.