العراق.. انتهاء العمليات العسكرية رسميا في قضاء الحويجة

أعلن الفريق الركن عبد الأمير يار الله قائد عمليات الحويجة الثلاثاء انتهاء العمليات العسكرية في قضاء #الحويجة جنوب غرب محافظة #كركوك في العراق.

وقال يار الله:" إن القوات المشتركة وباسناد طيران الجيش العراقي أنهت مهامها بعمليات تحرير الحويجة بشكل كامل.

وأضاف أن القوات العراقية استعادت اأضا طريق الفتحة كركوك وسلسلة جبال حمرين الممتدة من جسر زغيتون الى جسر الفتحة شمال شرق قضاء بيجي في محافظة صلاح الدين.

يذكر أن القوات العراقية، كانت أعلنت رسمياً، الخميس 5 أكتوبر، استعادة كامل بلدة #الحويجة، آخر معاقل تنظيم #داعش شمال البلاد، بعد اقتحام مركز القضاء الأربعاء والمباشرة بعمليات تطهيره من عدة محاور.

ويشار إلى أن الحويجة تعتبر آخر معقل للمتطرفين في شمال العراق. ولم يبقَ تحت سيطرة داعش في العراق سوى شريط من الأراضي على امتداد حدود العراق الغربية مع #سوريا .

