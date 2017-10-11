العراق.. معركة طرد داعش من الحدود مع سوريا تقترب

أعلنت مصادر عسكرية عراقية الأربعاء البدء بالاعداد لإطلاق معركة طرد مسلحي #داعش من المناطق الممتدة على الحدود مع سوريا.

وكان التحالف الدولي للحرب على داعش كشف تكثيف التنسيق مع الجيش العراقي للمعركة التي قد قال إنها قد تكون الأشد والحاسمة ضد التنظيم على الحدود العراقية السورية.، وتحديدا في منطقة منتصف نهر الفرات .

وكشفت مصادر في التحالف بأن الحملات العسكرية ضد داعش ستكون كلها في هذا الاتجاه بعد أن تم القضاء عليه في الحويجة.

يذكر أن القوات العراقية، كانت أعلنت رسميا الخميس 5 أكتوبر استعادة كامل بلدة #الحويجة، آخر معاقل تنظيم #داعش شمال البلاد، بعد اقتحام مركز القضاء الأربعاء والمباشرة بعمليات تطهيره من عدة محاور. وقال الجيش العراقي في بيان عسكري إن قواته انتزعت السيطرة على مدينة الحويجة والمنطقة المحيطة من التنظيم الإرهابي.

كما يشار إلى أن الحويجة تعتبر آخر معقل للمتطرفين في شمال العراق. ولم يبقَ تحت سيطرة داعش في العراق سوى شريط من الأراضي على امتداد حدود العراق الغربية مع #سوريا



