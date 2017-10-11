كردستان.. البيشمركة ترفض أي معبر بديلا عن الخابور

وسط كل التوتر القائم بين بغداد وأربيل على خلفية الاستفتاء الذي أجري في 25 سبتمبر وما تبعه من تداعيات في العلاقة بين الطرفين، وبعد اتخاذ بغداد عدد من الخطوات "العقابية" منها طلب الحكومة العراقية من تركيا وإيران إغلاق المعابر مع الاقليم، ردّت أربيل مساء الثلاثاء على أنقرة وبغداد عبر قوات البيشمركة، حيث أعلنت أنها لن تسمح بفتح أي معبر آخر على الحدود بين العراق وتركيا في حدود سيطرة قواتها.

يأتي هذا الإعلان غداة كشف تركيا عن رغبتها بفتح معبر حدودي جديد مع العراق بالتعاون مع الحكومة المركزية في بغداد بعد أن تُغلق معبر "الخابور" ردا على استفتاء إقليم كردستان.

وقال الأمين العام لقوات البيشمركة الفريق "جبار ياور" إن أي نقطة حدودية يتم تحويلها كبديل لمعبر ابراهيم الخليل يجب ان تكون بموافقة حكومة اقليم كردستان, ولن يسمحوا لأي قوة تريد فتح معبر حدودي في "غرب كردستان".