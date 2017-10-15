بغداد تنفي تحديد مهلة لإنسحاب القوات الكردية من كركوك

أعلن مصدر كردي، الأحد، أن القائد بالحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، يصل إلى كردستان العراق لبحث تصاعد الأزمة بين أربيل وبغداد، ونفى المتحدث باسم رئيس الوزراء، حيدر العبادي، تحديد مهلة لقوات البيشمركة من أجل انسحابها من محافظة كركوك.

وأفاد مراسل "العربية" في بغداد أن الرئيس العراقي فؤاد معصوم ومسعود بارزاني ونيجيرفان بارزاني قادة الاتحاد الوطني الكردستاني، اجتمعوا في السليمانية لبحث أزمة تداعيات استفتاء كردستان.

وفي وقت سابق قال مسؤول كردي طالباً عدم كشف اسمه صباح الأحد لوكالة فرانس برس إن "الرئيس فؤاد معصوم والرئيس مسعود بارزاني ومسؤولين كبارا من الاتحاد الوطني الكردستاني سيجتمعون قبل ظهر الأحد، مشيراً إلى تحديد مهلة جديدة من 24 ساعة للبشمركة."

وتعيش #كركوك "غلياناً غير مسبوق"، لاسيما بعد أن هددت القوات العراقية باستعادة المواقع التي كانت قوات البيشمركة سيطرت عليها في المدينة في العام 2014، إثر تمدد داعش في عدد من المناطق العراقية، بعد تقهقر القوات العراقية في حينه.

وكان مسؤول كردي رفيع، قال السبت، إن #القوات_العراقية أمهلت المقاتلين الأكراد حتى ليل السبت للانسحاب إلى مواقعهم قبل عام 2014 في محافظة كركوك الغنية بالنفط. وأضاف المسؤول الذي رفض الكشف عن هويته لوكالة فرانس برس: "إن المهلة ستنتهي منتصف ليل السبت - الأحد، وتقضي بانسحاب قوات البيشمركة إلى مواقعها قبل 6 حزيران/يونيو 2014، وتسليم القواعد العسكرية والأمنية والمؤسسات النفطية إلى الحكومة الاتحادية".