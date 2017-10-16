كركوك.. الجيش العراقي يسيطر على طوزخرماتو ومنشآت نفطية

أطلقت القوات العراقية عملية عسكرية محدودة لتطويق كركوك دون اقتحامها.. وفي آخر التفاصيل أكد مراسل الحدث سيطرة القوات المشتركة على قضاء طوزخرماتو كاملا.. فيما أعلنت البشمركة تراجعها من مواقع جنوبي كركوك.

هذا ودعت العمليات المشتركة موظفي الدولة بكركوك للالتحاق بدوائرهم مؤكدة توفير الحماية لهم.

إضافة إلى بسط سيطرتها على منشأة غاز الشمال ومركز الشرطة ومحطة توليد كهرباء كركوك ومصفى بجانب منشأة الغاز ومازالت القطعات مستمرة بالتقدم حيث أعلن في وقت لاحق بأن القوات العراقية فرضت سيطرتها على قاعدة K1 العسكرية في كركوك. وكان التوتر قد تصاعد ليل الأحد الاثنين بين بغداد وأربيل بعد اجتماع القيادات الكردية في السليمانية الأحد. وأعلنت القوات العراقية رسمياً الاثنين سيطرتها على منشآت نفطية وأمنية وطرق قرب كركوك. وأكدت في بيان السيطرة على محطة الغاز والمنطقة الصناعية ومصفاة النفط، ومعبر خالد بكركوك.

كما أفاد مراسل قناة الحدث بأن القوات العراقية سيطرت على قضاء ‏ #طوزخرماتو ، في حين شهد قلب المدينة استنفاراً وتأهباً من قبل البشمركة. وأضاف أن مسعود بارزاني أعطى قوات #البشمركة ليلاً الضوء الأخضر للدفاع عن النفس وليس الهجوم.

وكان التلفزيون الرسمي العراقي أعلن في وقت سابق سيطرة القوات العراقية على "مناطق واسعة" في منطقة كركوك تشمل حقول النفط الواقعة في غرب المدينة في الساعات الأولى من صباح الاثنين، لكن حكومة #كردستان #العراق شككت في هذه التأكيدات. وقال إن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أعطى أوامر لقوات الأمن "بفرض الأمن في كركوك بالتعاون مع السكان". وأضاف أن" جهاز مكافحة الإرهاب والفرقة المدرعة التاسعة للجيش العراقي والشرطة الاتحادية تبسط سيطرتها على مناطق واسعة من كركوك دون مواجهات".