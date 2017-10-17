واشنطن تطالب بعودة الهدوء إلى كركوك

طالبت الخارجية الأميركية جميع الأطراف في #كركوك بتنسيق الأنشطة العسكرية واستعادة الهدوء إلى المدينة، معبرة عن قلقها الشديد لوقوع أعمال عنف في محيط المدينة وأشارت إلى أنها تراقب الوضع عن كثب.



وقبل ذلك، قال الرئيس الأميركي، دونالد #ترمب، إن بلاده غير منحازة لأي طرف في نزاع كركوك، مؤكداً أنه لا يحبذ فكرة الصراع الدائر بين بغداد وأربيل.

كما جدد البنتاغون دعمه لوحدة #العراق وأراضيه وطالب حكومتي بغداد وأربيل باللجوء للحوار لخفض التصعيد.

من جهة أخرى، أوقفت وزارة الدفاع الألمانية، وبشكل مؤقت، التدريب العسكري الذي تقدمه لقوات حكومة إقليم كردستان.

وقال مسؤول في الوزارة إن بلاده أوقفت التدريب على خلفية التوتر الأخير في مدينة كركوك.

وأكد المسؤول الألماني أن قوات #البيشمركة تعهدت لبرلين سابقاً بعدم استخدام الأسلحة والذخائر التي تلقتها من #ألمانيا إلا في إطار محاربة تنظيم #داعش.