"تقبيل الموت".. تكشف انتهاكات القوات العراقية بالموصل

انتشرت مؤخراً صور صادمة توثق الانتهاكات التي اقترفتها وحدة تابعة للقوات العراقية بحق أهالي الموصل، بعد استعادة المدينة من قبضة تنظيم #داعش.

وقد وُصِفت هذه الانتهاكات بأنها "أفظع من تلك التي شهدها سجن أبو غريب" والتي هزت ضمير العالم في 2004.

وفازت هذه الصور التي التقطها المصور الكردي #علي_اركادي أثناء مرافقته وحدة الرد السريع وعنونها بـ #تقبيل_الموت، الأسبوع الماضي بجائزة "بايو"، أكبر جائزة فرنسية لمراسلي الحرب.

ورغم أن الصور وثقت ما عاشه المدنيون في #الموصل من تعذيب واغتصاب وقتل على يد من جاء لإنقاذهم، إلا أنها فتحت نار الانتقادات على المصور نفسه، لا سيما بعد اعترافه أنه تعرض للضغط واضطر لضرب وصفع ثلاثة أشخاص خلال إحدى جلسات التعذيب. وأقر أركادي أنه "ليس فخورا بذلك ولكنه أراد إنقاذ نفسه".

لكن هذا الاعتراف لا يبدو أنه أقنع كل أعضاء لجنة التحكيم الذين تساءلوا عن مدى أخلاقية ما فعله المصور. ولكن رئيس اللجنة جيريمي بوين أصر على أن "الخدمة التي قامت بها تلك الصور أقوى من ارتكاب المصور بعض الأخطاء".

ورغم كل الجدل الذي أثير بخصوص الصور، فازت مجموعة تقبيل الموت بالجائزة.

وستكون هذه الجائزة شاهدة على الانتهاكات التي طالت المدنيين في الموصل، وكلفت المصور الفرار من العراق، حاملا معه كافة الأدلة التي تثبت ارتكاب #وحدة_الرد_السريع جرائم قد ترقى لجرائم حرب.