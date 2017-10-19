أردوغان: سنغلق الحدود مع شمال العراق في أي لحظة

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب #أردوغان، أن بلاده قد تغلق #الحدود مع #شمال_العراق "في أي لحظة"، وذلك بعد أن أغلقت مجالها الجوي مع المنطقة، مكررا التهديد الذي وجهه للمرة الأولى بعد أن صوت #الأكراد في استفتاء على استقلال منطقتهم، وفقا لما نقلته صحيفة "حريت" التركية.

ونقلت الصحيفة عن أردوغان قوله للصحافيين على طائرته خلال عودته من زيارة لبولندا: "أغلقنا مجالنا الجوي تماما أمام الحكومة الإقليمية في شمال العراق".

وأضاف: "ما زالت المحادثات مستمرة بشأن الإجراءات التي ستتخذ فيما يتعلق بالبر (الحدود) لم نغلق المعابر الحدودية بعد، لكن هذا قد يحدث أيضا في أي لحظة".

وأعلنت #تركيا، الاثنين، إغلاق مجالها الجوي أمام إقليم كردستان شبه المستقل، وقالت إنها ستعمل على تسليم السيطرة على المعبر الحدودي الرئيسي إلى الإقليم للحكومة المركزية العراقية.

و #معبر_الخابور هو المعبر الرئيسي بين تركيا ومنطقة كردستان شبه المستقلة بشمال العراق.

وصوت الأكراد بأغلبية لصالح الاستقلال في استفتاء أجري في 25 سبتمبر/أيلول، وهو ما أثار قلق بغداد وجيران العراق والقوى الغربية، إذ تخشى جميعها من تفجر المزيد من الصراعات بالمنطقة نتيجة لذلك.

وقال قائد عراقي كبير، أمس الأربعاء، إن قوات #البيشمركة الكردية انسحبت إلى المواقع التي كانت تسيطر عليها في شمال العراق في يونيو/ حزيران 2014 بعد أن تقدم الجيش العراقي في المنطقة عقب الاستفتاء.

وتخشى تركيا، التي تكافح تمردا بدأ قبل ثلاثة عقود في جنوب شرق البلاد الذي يغلب على سكانه الأكراد، من أن يؤدي قيام #دولة_كردية على حدودها لتأجيج النزعة الانفصالية في الداخل.