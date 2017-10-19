وزير خارجية كردستان: لا نية لحرب الجيش العراقي

أكد وزير خارجية إقليم كردستان العراق، فلاح مصطفى بكر، أنه لم تكن هناك أي نية للدخول في حرب ضد الجيش العراقي، مشددا على الحاجة للحوار مع بغداد.

وأضاف بكر في مقابلة مع قناة "سي إن إن": "لا أعتقد أنه كان لدينا أبدا نية للدخول في حرب ضد الجيش العراقي. يجب أن نتحدث مع بعضنا بعضا حتى نتوصل إلى تفاهم مشتركين، الأمر لا يتعلق بآبار النفط ولا يتعلق بالعلم بل بمستقبل أمتين".

هذا وأفادت مصادر إعلامية أن ‏قوات #البيشمركة سيطرت بشكل كامل على قضاء خانقين بمحافظة #ديالى بعد طرد الحشد الشعبي من القضاء.

ومن جانبه، أمر رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، بانسحاب جميع الجماعات المسلحة في كركوك، من ضمنها ميليشيات #الحشد_الشعبي، والإبقاء على الشرطة المحلية وجهاز مكافحة الإرهاب فقط.

وقال مكتب العبادي في بيان له إن رئيس الوزراء أكد أن الأمن في كركوك مستتب وتحت سيطرة الشرطة المحلية وبإسناد من جهاز مكافحة الإرهاب.

يأتي هذا بينما دعا #مجلس_الأمن الدولي كلا من بغداد وأربيل إلى الامتناع عن التهديد باستعمال القوة، والاشتراك في حوار بناء كوسيلة لوقف التصعيد والحفاظ على الوحدة العراقية مع التمسك بأحكام الدستور العراقي.

مجلس الأمن أعرب أيضا عن قلقه البالغ إزاء أعمال العنف التي وقعت في كركوك، وأكد احترام أعضاء المجلس لسيادة العراق وسلامته الإقليمية، وشدد على الدعم الكامل لجهود الأمم المتحدة لتسهيل الحوار بين أصحاب المصلحة العراقيين، بحسب بيانه الرسمي.

وإلى ذلك، كشف #محافظ_أربيل نوزاد هادي أن هناك عوائل نزحت من كركوك نتيجة الأحداث الأخيرة التي جرت، وتصرفات الحشد الشعبي مع العوائل الكردية خاصة، مشيرا إلى أن هناك حالة مداهمات وحرقا للبيوت.

وأضاف محافظ أربيل أن الإحصائيات تشير إلى أن هناك نحو 18 ألف عائلة نزحت من كركوك إلى أربيل.