مسؤولون أكراد: 100 ألف كردي فروا من كركوك

أكد مسؤولون في #حكومة_كردستان الإقليمية، الخميس، أن نحو 100 ألف كردي فروا من #كركوك خشية وقوع اضطرابات منذ سيطرة القوات العراقية على المنطقة، الاثنين.

وقال #محافظ_أربيل نوزاد هادي للصحافيين، إن نحو 18 ألف أسرة انتقلت إلى مدينتي أربيل و #السليمانية. كما أفاد أحد مساعديه أن إجمالي من فروا يبلغ نحو 100 ألف.

وإلى ذلك، ذكر تلفزيون رووداو، ومقره أربيل، الخميس، نقلا عن قائد في قوات #البيشمركة، أن القوات الكردية لم تنسحب من حقل نفط #خورمالة شمال غربي كركوك.

وتطور الحقل حكومة إقليم كردستان شبه المستقل، إذ يقع ضمن حدودها الإدارية.

والاثنين الماضي، انتزعت القوات العراقية السيطرة على محافظة كركوك من القوات الكردية التي انتشرت هناك في 2014.