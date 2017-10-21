بارزاني يطالب الرأي العام العالمي بدعم إقليم كردستان

قال رئيس إقليم كردستان العراق مسعود #بارزاني في بيان له إن الإقليم يتعرض إلى الحصار والتهديد على خلفية استفتاء الانفصال متهما الحكومة المركزية بتنفيذ عقاب جماعي بحقهم وفق تعبيره.

وطالب بارزاني الرأي العام العالمي بدعم الإقليم كما طالب الأكراد المقيمين في #أوروبا والولايات المتحدة بتنظيم مظاهرات سلمية لدعم الإقليم.

هذا ورحبت حكومة إقليم كوردستان، ببيان وزارة الخارجية الأميركية، مشيرة إلى أنها "مستعدة للحوار مع #بغداد بأسرع وقت وفي إطار الدستور العراقي وبدون أية شروط مسبقة".

وكانت #واشنطن حثت الحكومة العراقية على تهدئة الوضع قرب كركوك وتجنب المزيد من الاشتباكات مع قوات #البيشمركة الكردية.





