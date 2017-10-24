كردستان يتهم الجيش العراقي بهجوم على خط أنابيب

اتهم إقليم #كردستان العراق، قوات الجيش العراقي بشن هجوم، الثلاثاء، في اتجاه الحدود التركية حيث يوجد قطاع من خط أنابيب تصدير النفط الكردي.

ونفى متحدث عسكري عراقي حدوث أي اشتباكات في منطقة ربيعة التي تقع إلى الجنوب من منطقة فيش خابور الحدودية التي تسيطر عليها قوات #البيشمركة الكردية.

وقال "لا توجد أي اشتباكات"، في تكذيب صريح لاتهام إقليم كردستان.

وفي وقت سابق، أكد وزير خارجية إقليم كردستان، فلاح مصطفى بكير، على أهمية اللجوء إلى الحوار بين أربيل وبغداد لحل الأزمة المتصاعدة منذ استفتاء انفصال كردستان، مؤكداً أنه لم يكن لدى كردستان نية للدخول في حرب مع الجيش العراقي.

ودعت أميركا إلى التهدئة بين كردستان والعراق في أعقاب مواجهات في كركوك انتهت بسيطرة الجيش العراقي على المدينة وخروج البيشمركة الكردية.