ميليشيات عراقية تطالب بإخراج القوات الأميركية

دعا زعيم ميليشيات عصائب أهل الحق قيس #الخزعلي، إلى مغادرة القوات الأميركية الأراضي #العراقية بعد انتهاء معركة #داعش.

وقال الخزعلي في تغريدة نشرها على حسابه في تويتر: "إلى وزير الخارجية الأميركي، ريكس تيلرسون، على قواتكم العسكرية الاستعداد من الآن للخروج من وطننا العراق بعد الانتهاء من عذر وجود داعش فورا وبدون تأخير".

كما عبر القيادي في ميليشيات #الحشد_الشعبي هادي العامري عن استيائه من تصريحات وزير الخارجية الأميركي، تيلرسون، وقال الاثنين: "إنه شخص غير مرحب به في بغداد"، مطالبا إياه بالاعتذار عن تصريحاته التي وصفها بغير المسؤولة تجاه ميليشيات الحشد.

ودعا وزير الخارجية الأميركي، تيلرسون، الأحد، إلى ضرورة خروج ميليشيات إيران من العراق

وكان #تيلرسون قال، الأحد، إن الوقت قد حان لعودة الفصائل المدعومة من إيران إلى "ديارها"، وكذلك مستشاروها الإيرانيون، بعد أن ساعدوا العراق على هزيمة تنظيم #داعش. وقال في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره السعودي، عادل الجبير، في الرياض: "يجب أن تعود الفصائل الإيرانية الموجودة في العراق إلى ديارها مع اقتراب الحرب على داعش من نهايتها. يجب أن يعود المقاتلون الأجانب في العراق إلى ديارهم ويسمحوا للشعب العراقي باستعادة السيطرة".

يذكر أن تيلرسون كان وصل إلى العاصمة العراقية بغداد، الاثنين، في زيارة غير معلنة، التقى خلالها برئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي.

يشار إلى أن الخزعلي كان أشاد في مايو الماضي بميليشيات عصائب أهل الحق المدعومة من إيران، وقال في فيديو انتشر بشكل واسع على مواقع التواصل إن تلك الميليشيات ستشكّل ما وصفه بـ"البدر الشيعي" وليس الهلال الشيعي.

وأكد الخزعلي في حينه أنه في المستقبل "ستكون الفرق القتالية قد اكتملت"، مشيراً إلى وجود #الحرس_الثوري في إيران وجماعة #الحوثيين في #اليمن و #حزب_الله في #لبنان و #الحشد_الشعبي في العراق.