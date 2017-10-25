ايران تعيد فتح معبر حدودي مع كردستان العراق

أعلن رئيس غرفة التجارة والصناعة في مدينة السليمانية بالعراق، سيروان محمد، الأربعاء، أن الحركة التجارية بين إقليم كردستان العراق وإيران استؤنفت مع فتح معبر باشماغ الحدودي.



وأشار الى أنه المقرر أن تبدأ الحركة التجارية في المعابر الأخرى خلال الأيام المقبلة، موضحاً أن غلق المعابر خلال الأيام الماضية أثر بشكل ملحوظ على الحركة التجارية في الإقليم والعراق.

إلى ذلك، ذكرت وسائل إعلام إيرانية رسمية ا أن طهران فتحت اليوم الأربعاء معبرا حدوديا مع إقليم كردستان اكانت قد أغلقته بعد استفتاء على الاستقلال أجراه الإقليم في الـ 25 من سبتمبر الماضي.

ونقلت وكالة أنباء إذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران عن جهانجير باخشي مدير جمارك المعبر الحدودي "بعد الاستفتاء والتغييرات داخل منطقة كردستان أغلقنا الحدود مع منطقة كردستان العراق... واليوم أصبح معبر باشماغ مفتوحا".

كما أوردت وسائل اعلام إيرانية أن القنصلیة الایرانیة فی أربیل أصدرت بیاناً أعلنت فیه عن فتح معبر باشماق مریوان بدءا من صباح الأربعاء 25 اكتوبر. وأضاف البیان، أنه بناء على ذلك ستجري عملیة عبور المسافرین وتعود العملیات الجمركیة الى حالتها الطبیعیة.

وكان معبر باشماغ أغلق من جانب إیران وفق طلب من الحكومة الاتحادية العراقیة إثر التطورات الأخیرة بين بغداد وأربيل وارتفاع حدة التوتر بينهما على خلفية الاستفتاء.

وأعلنت وزارة الخارجية العراقية، في 6 أكتوبر/ تشرين الأول عام 2017، أنها قدمت مذكرة رسمية إلى إيران وتركيا تضمنت طلبا لغلق منافذ الدولتين مع كردستان وإيقاف جميع التعاملات التجارية مع الإقليم.

