تمنيات الأكراد بالاستقلال تحوّلت إلى صراع للبقاء

25 سبتمبر من العام 2017 تاريخ مفصلي لأكراد العراق. منه انتقلوا من حلم الاستقلال إلى صراع على البقاء.

صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" استخدمت هذه التعابير لتلخيص فترة ما بعد الاستفتاء، حيث تسارعت التطورات والخسائر. وبات السؤال المطروح إن كان "الاستفتاء الذي تشبّثت به #أربيل قد قتل حلم الاستقلال؟".

خسائر تبدأ جغرافيا بخسارة أكثر من 14 ألف كيلومتر مربع من الأراضي، إضافة إلى المطارات ومحطات الطاقة والبنية التحتية الحيوية، وصولاً الى احتياطيات #النفط التي تشكل ما يقارب 50% من عائدات النفط للأكراد.

باحثون أميركيون اعتبروا أن الحكومة الكردية على شفا الانهيار بخلاف الأيام المزدهرة، ففي حين كان يتعامل الإقليم كدولة غير مُعلنة، عاد ليخسر الكثير، شعبٌ يشعر بأنه خُدع من حكّامه، بحسب تعبير #برهم_صالح، رئيس الوزراء السابق لحكومة #كردستان.

أما سياسيا فشكلت الأحداث ضربة قوية للوحدة الكردية، وتتبادل أربيل و #السيلمانية الاتهامات بتجريم المسؤول عن النكسات.

والنتيجة أن نضال أكثر من قرن للحصول على دولةٍ انهار فجأة، وفق "لوس أنجلوس تايمز" التي تنقل عن خبراء أن "خطأ بارزاني أنه مد يده أبعد مما يمكن"، وأخطأ بقراءته السياسية، معتقداً بأن استفتاءه مدعوم من الغرب والجوار بعكس التصريحات المعلنة.