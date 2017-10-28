هدوء حذر على مناطق التماس بين بغداد وأربيل

تشهد منطقة فيشخابور الحدودية داخل إقليم كردستان هدوءاً حذراً، إثر الهدنة التي أعلن عنها رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، الجمعة، لـ24 ساعة، وفق مراسل "الحدث".

وأوضح العبادي أن هذه الهدنة هي لإعطاء فرصة للمفاوضات حول إعادة نشر القوات الاتحادية، مشيراً إلى إمكانية تمديد وقف إطلاق النار في حال نجاح هذه المفاوضات.

وذكر بيان صادر عن مكتب العبادي أن الخطوة تهدف "لفسح المجال أمام فريق فني مشترك بين القوات الاتحادية وقوات الإقليم للعمل على الأرض لنشر القوات العراقية الاتحادية في جميع المناطق المتنازع عليها، وكذلك في فيشخابور والحدود الدولية فوراً، وذلك لمنع الصدام وإراقة الدماء بين أبناء الوطن الواحد".