جولة محادثات ثانية بين العراق والبيشمركة حول المعابر

أعلن التلفزيون العراقي أن جولة ثانية من المحادثات بين القوات العراقية ومقاتلي البيشمركة الكردية بدأت، الأحد، لتسوية النزاع بشأن السيطرة على المعابر الحدودية في إقليم كردستان العراق.

وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أمر الجمعة بتعليق العمليات العسكرية ضد القوات الكردية في شمال العراق لمدة 24 ساعة. وأجرى الجانبان جولة أولى من المحادثات يومي الجمعة والسبت.

وقال العبادي إن المحادثات تهدف إلى تمهيد الطريق أمام الانتشار السلمي للقوات العراقية عند المعابر الحدودية بين كردستان العراق و #تركيا و #إيران و #سوريا.

وتمددت جولة المباحثات الأولى بين بغداد وأربيل لساعات إضافية بسبب نقاط خلافية على صلاحيات المتفاوضين وأصبح البت فيها بيد رئيس الوزراء العراقي حيدر #العبادي ورئيس إقليم كردستان #العراق مسعود #بارزاني.

وحسب العمليات المشتركة، فإن الاجتماع الفني الذي انقسم لمرحلتين خرج بتفاهمات قضت بتسليم مناطق متنازع عليها، من ضمنها مخمور وديبكة والكوير وزمار وربيعة، وبقي الخلاف معلقاً على #معبر_فيشخابور بسبب إصرار بغداد على استعادته ورفض #أربيل تسليمه.

ويعود فيشخابور لقضاء زاخو التابع لمحافظة دهوك أحد محافظات كردستان العراق والتنازل عنه يعني احتلال بغداد لمناطق كردية وخرقها دستور البلاد ما قد ينذر باندلاع مواجهات جديدة.