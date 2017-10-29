ماكرون يؤكد للعبادي على موقف فرنسا الداعم لوحدة العراق

بحث رئيس الوزراء العراقي، حيدر #العبادي، مع الرئيس الفرنسي، إيمانويل #ماكرون، في اتصال هاتفي، تحركات الحكومة العراقية في كركوك وبقية المناطق المتنازع عليها بين بغداد وأربيل.

وأكد ماكرون على موقف بلاده الداعم لوحدة العراق وحرصه على دعم جهود الحكومة الاتحادية للحفاظ على وحدة العراق وأمنه والسلام والحوار عبر الدستور.

من جانبه، أكد العبادي على أهمية استكمال معارك استعادة ما تبقى من المدن العراقية من الإرهاب، موضحا أن الحكومة مستمرة بفرض السلطة الاتحادية في المنافذ الحدودية والمناطق ضمن أطر دستورية.

وفي 25 سبتمبر الماضي، أصر رئيس الإقليم على إجراء استفتاء للانفصال عن العراق رغم التحذيرات الداخلية والإقليمية والدولية له من عدم إجرائه، الأمر الذي أدخل الأكراد سياسياً في متاهات كبيرة، إضافة إلى خسارتهم معظم المناطق التي سيطروا عليها مؤخرا.