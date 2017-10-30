العبادي: الأزمة ستتفاقم إذا لم نسيطر على منافذ تصدير النفط

قال رئيس الوزراء العراقي، حيدر #العبادي، إن الأزمة ستتفاقم في #العراق إذا لم تسيطر القوات الأمنية على منافذ تصدير النفط إلى #تركيا.

وأوضح العبادي خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية البريطاني، بوريس جونسون، أن السلطة الاتحادية لا ترغب بأن تترك الأمور مفتوحة، كما حصل في السنوات السابقة بل ينبغي أن تفرض سيطرتها على عموم البلاد ومنافذها الحدودية، غير أن الجانب الكردي بطيء في تنفيذ هذا الأمر.

ونقل البيان عن وزير الخارجية البريطاني، بوريس جونسون، تثمينه لحكمة العبادي ورغبته في فرض الدستور، وأشار الوزير البريطاني إلى أن رئيس حكومة إقليم كردستان نيجرفان بارزاني أبدى رغبته بالحوار في هذا الشأن.

إلى ذلك قال مصدرٌ حكومي عراقي إن القوات العراقية وقوات البيشمركة الكردية توصلا إلى اتفاق على نشر القوات الاتحادية المركزية عند معبر فيشخابور الاستراتيجي مع تركيا في شمال البلاد.

وقال المصدر "توصلنا إلى اتفاق مع البيشمركة لنشر قوات اتحادية في فيشخابور، من خلال عملية سلمية ومن دون قتال".

