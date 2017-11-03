شد وجذب بين أربيل وبغداد حول المعابر

أكد رئيس الوزراء العراقي حيدر #العبادي أن إدارة الحدود في العراق من صلاحية السلطة الاتحادية حصراً، ويجب أن تمارسها داخل حدود إقليم كردستان، مشيرا إلى أن بغداد لا تريد تحقيق النصر على حساب أحد.



وقال العبادي إن بغداد لا تريد القتال، ليس خوفاً بل حفاظاً على المواطنين.



وأضاف العبادي أن أربيل تراجعت عن الاتفاق الفني لإعادة انتشار القوات الاتحادية، مشيرا إلى أن البيشمركة يهاجمون القوات الاتحادية دليل على عدم حرصهم على الدم الكردي بحد قوله.



وهدد العبادي باستخدام القوة خصوصاً بعد اكتشاف معبر على الحدود التركية لتهريب النفط بأقل من 10 دولارات للبرميل



وقال إن التفاوض مع الإقليم لن يتم إلا بعد إلغاء الاستفتاء.



وانتقد العبادي الموقف الأميركي من الاتفاق على إدارة معبر فيشخابور عند المثلث العراقي- السوري- التركي.



وأكد العبادي أن إدارة المناطق المتنازع عليها في سهل نينوى ستكون للحكومة الاتحادية ولا وجود لإدارة مشتركة، مشددا على أن القوات الكردية هناك هي مفارز صغيرة تحت إمرة القوات الاتحادية.