واشنطن تواجه تحديا كبيرا في حل الأزمة بين أربيل وبغداد

ذكرت "واشنطن تايمز" أن الإدارة الأميركية تواجه تحديا كبيرا في هذا الملف، وتحاول جاهدة أن تمنع تفاقم الأزمة.

وكشفت أن مسؤولين أميركيين وعلى رأسهم وزير الخارجية ريكس تيلرسون منشغلين في التواصل دبلوماسيا مع العراقيين والأكراد للتخفيف من حدة التوتر، حيث أجرى تيلرسون العديد من المكالمات الهاتفية مع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي والمسؤولين الاكراد لحل الأزمة دبلوماسيا.



فيما يبذل السفير الأميركي في العراق دوغلاس سليمان جهودا متواصلة للتقليل من تداعيات الأزمة.



وأضافت الصحيفة أن الأميركيين قلقون من احتمال المواجهة المباشرة بين الأكراد والقوات العراقية، وأنهم يرغبون في إبقائهما حلفاء للولايات المتحدة.



وكان وزير الدفاع الأميركي جايمس ماتيس حاول رسم صورة أكثر إيجابية الأسبوع الماضي حيث صرح بأن العبادي يسيطر على الأوضاع الأمنية.



فيما صرح عسكريون أميركيون أمام البنتاغون أن العراقيين والأكراد لا يريدون سفك المزيد من الدماء.