العبادي يحذر من المساس بالقوات الإتحادية في كردستان

حذر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي من المساس بالقوات الاتحادية أو المواطنين في إقليم كردستان أو كركوك والمناطق المتنازع عليها من قبل القوات التابعة للأحزاب، مشددا على أن الرد سيكون قاسيا أيا كانت القوة وتبعيَتُها.

إلى ذلك حثّت بعثة الأمم المتحدة في العراق حكومة إقليم #كردستان على احترام قرار المحكمة الاتحادية والالتزام الكامل بالدستور، واعربت عن أستعدادها للمساهمة في إجراء حوار بين بغداد وأربيل.



وقالت البعثة في بيان إنها تنظر بإهتمام لقرار المحكمة الاتحادية والتي اوضحت فيه أن الدستور العراقي يؤكد على وحدة الأراضي العراقية، وأنه لا توجد به أية فقرة تسمح بالإنفصال.

وأضافت البعثة أن قرارات المحكمة الاتحادية ملزمة للحفاظ على وحدة العراق.

