القوات العراقية تحاصر مركز قضاء راوة غرب الأنبار

بإطار المعارك الأخيرة ضد داعش، أعلنت قيادة العمليات المشتركة عن محاصرة قواتها مركز قضاء راوة آخر معاقل داعش غرب الأنبار في انتظار صدور الأوامر لاقتحامه وذلك بعد أن سيطرت على منطقة الرمانة وقرى محيطة بها.

وقالت قيادة العمليات المشتركة إن معركة الرمانة ومحيطها خاضتها قوات من الجيش وعمليات الجزيرة والحشد العشائري استغرقت استعادتها ساعات قليلة ولم تشهد مقاومة تذكر من قبل داعشظ، بسطت خلالها القوات سيطرتها على 40 كيلو مترا وصولا إلى منطقة القائم الحدودية التي تحررت من قبضة التنظيم مؤخرا.

من جانبها أشارت مصادر أمنية وعسكرية أن قوات خاصة انتهت من حصار مركز قضاء راوة تمهيدا لاقتحامه حال صدور الأوامر خلال الساعات القادمة وإعلان نهاية داعش في العراق.

فيما قال مراقبون إن الإعلان عن نهاية التنظيم قد يحتاج إلى وقت أكثر لأن المتطرفين لا زالوا يتحركون في منطقة مفتوحة تقدر مساحتها بستين كيلو مترا تمتد من الرمانة إلى منطقة البعاج غرب الموصل وصولا إلى سوريا

تلك المساحة تمثل 4% من مساحة العراق وتحتاج القوات الحكومية لاستعادتها من داعش لتعلن نهاية داعش بشكل نهائي.

