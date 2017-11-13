أربيل تحذر من انهيار الهدنة مع بغداد

حذر مسؤولون أكراد من انهيار الهدنة بين بغداد واربيل وسط ما يتردد من أنباء عن استقدام ميليشيا الحشد تعزيزات عسكرية إلى بلدة "التون كوبري" المحاذية لأربيل.



وكان الناطق باسم البيشمركة "هلكورد حكمت" قد أشار إلى أن الإقليم ينتظر رد بغداد على اقتراحات تقدموا بها خلال الإجتماع الأخير بين اللجان الفنية بين الطرفين.



من جانبها شجعت الولايات المتحدة مجددا على لسان سفيرها لدى بغداد "دوغلاس سليمان" على الإسراع بإجراء حوار ينهي الأزمة بين حكومتي المركز والإقليم



وفي مقابل التكهنات الصادرة عن الإقليم جاء الرد من بغداد التي طمئنت حكومتها بعدم المساس بالمكتسبات الدستورية للأكراد، مؤكدة عزمها احترام الكيان الكردي الذي أقره الدستور العراقي والاستمرار في التعامل معه ككيان موحد وليس مع محافظات منفردة وفق المتحدث باسم الحكومة الاتحادية سعد الحديثي.



وبشأن الجدل حول دفع الرواتب قال رئيس الحكومة حيدر العبادي إنهم سيفرجون عنها شريطة تسليمهم النفط.