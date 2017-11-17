القوات العراقية تعلن استعادة قضاء راوة بالكامل

استعاد الجيش العراقي، اليوم الجمعة، قضاء راوة بالكامل من داعش، وقد تم رفع العلم العراقي فوق مباني القضاء.

وكان قائد عمليات أعالي الفرات والجزيرة الفريق الركن عبد الأمير رشيد يار الله، قد أعلن في وقت سابق أن قيادة عمليات الجزيرة والحشد العشائري استعادت أربعة أحياء غربي قضاء #راوة وهي أبو كوه والبوعبيد والقادسية والازرشية.

وكانت #القوات_العراقية أعلنت صباح اليوم اقتحامها لآخر معقل لتنظيم #داعش، من ثلاثة محاور انطلاقا من المحور الجنوبي الغربي للقضاء بعد أن نجحت القوات العراقية بمد جسر هندسي على نهر الفرات ساعد بعبور الوحدات العسكرية وهي الآن على سبعة كم عن جنوب غرب راوة.

كما أشار مراسل الحدث إلى إسناد جوي للتحالف رافق معركة راوة. وكانت مصادر أمنية عراقية أكدت أن الهجوم على مواقع داعش نفذته قوات أمنية من الجيش بالفرقة السابعة وعمليات الجزيرة وبمساندة العشائر.