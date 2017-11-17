مبعوث ترمب: راجعت مع العبادي المفاجآت المُعدّة للدواعش

بحث رئيس الوزراء العراقي #حيدر_العبادي مع مبعوث الرئيس الأميركي بريت مكغورك آخر تطورات الحرب على #داعش وعن فحوى اللقاء كتب مكغورك في حسابه على تويتر أنهما راجعا المفاجآت المُعدّة لإرهابيي داعش وفق تعابيره.

من جانبه قال رئيس البرلمان العراقي إن القوات المشتركة نجحت في إنهاء داعش ككيان جغرافي لكنه عاد وأوضح أن الانتصار العسكري غير كاف لمواجهة الإرهاب إن لم يصحبه إطار سياسي ملائم يضمن صموده.

واعتبر أن المرحلة المقبلة لقتال داعش ستكون أصعب بكثير ليس على #العراق وإنما على سائر الدول التي يستهدفها التنظيم بهجمات منفردة تطال المدنيين والمنشآت الحيوية.

وحذر الجبوري من مشكلة شيوع السلاح وعسكرة المجتمع خاصة بعد انخراط كافة شرائح المجتمع العراقي في المواجهات ضد الإرهاب وبشأن الانتخابات قال الجبوري إنه لا يمكن إجراؤها في موعدها ما لم يتم إعداد المستلزمات الضرورية لذلك.