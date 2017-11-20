نقل 300 فرد من عوائل الدواعش الأجانب إلى بغداد لترحيلهم

نقلت السلطات العراقية 300 امرأة وطفل من عائلات مقاتلين متطرفين أجانب ألقي القبض عليهم في الموصل، من شمال #العراق إلى العاصمة بغداد تمهيداً لترحيلهم إلى دولهم، بحسب ما أفاد مسؤول محلي لوكالة "فرانس برس".

وقال نائب رئيس مجلس محافظة نينوى نور الدين قبلان إن "هذه الدفعة الثانية وستتبعها دفعتان أو ثلاثة أخر لاحقا، لنقل أكثر من 1200 من عوائل عناصر #داعش الأجانب".

واستعادت القوات العراقية السيطرة على مدينة #الموصل من تنظيم داعش في العاشر من تموز/يوليو الماضي، بعد ثلاث سنوات من سيطرة المتطرفين عليها في صيف العام 2014.

ولفت قبلان إلى أن هؤلاء الأشخاص كانوا معتقلين في موقف بقضاء تلكيف شمال الموصل، تمهيدا لترحيلهم إلى بلدانهم.

وأكد مصدر أمني عراقي رفيع في منتصف أيلول/سبتمبر الماضي، وصول تلك العائلات إلى قضاء تلكيف، وهم 509 نساء و813 طفلا يتوزعون على 13 جنسية من دول أوروبا وآسيا وأميركا.

وأوضح مصدر حكومي عراقي لـ"فرانس برس" أن من بين النساء 300 امرأة يحملن الجنسية التركية.

ووفقا للمجلس النرويجي للاجئين الذي دعا إلى "تقديم مساعدات إنسانية لهؤلاء النساء والأطفال"، فإن معظم الموقوفين هم من دول تركيا وأذربيجان وروسيا وطاجكستان.

ويشكل مصير #المتطرفين الموقوفين وعائلاتهم موضوع جدل في بلدانهم الأصلية.

ومنذ فترة وجيزة، أكد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أن المتطرفين الفرنسيين السجناء في العراق، سيحاكمون في العراق، لافتا في الوقت نفسه إلى أن الأطفال سيعاملون "كحالات منفردة على حدة".